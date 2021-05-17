Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı

Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya'nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde "hızlı mezar kazma" yarışması düzenlendi. Yarışmaya, 4'er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı. Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı. En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi. Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin Ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı. Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.

"KOVİD-19'DAN ÖLENLER İLE ALAY EDİLİYOR"

Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, " Kovid-19'dan hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli" ifadelerini kullandı.


Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı
Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koronayla mücadele eden Rusya'da tepki çeken olay! 'Hızlı mezar kazma' yarışması düzenlediler
Koronayla mücadele eden Rusya'da tepki çeken olay! 'Hızlı mezar kazma' yarışması düzenlediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Meral Akşener Lale Karabıyık Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Deniz Seki Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Cenk Tosun Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'da 'hızlı mezar kazma' yarışmasına tepki yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 14:32:56. #1.13#

title