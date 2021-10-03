Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü - Haberler
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Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Robinson R-44 model sivil helikopter Moskova yakınlarındaki Lıtkarino şehri civarında ormanlık alana düştü. Helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Helikopterin teknik arıza ve pilotaj hatası nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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