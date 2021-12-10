Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde "Robinson R66" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde "Robinson R66" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, Novokuznetsk kentinden Altay Cumhuriyeti'ne uçuş gerçekleştiren "Robinson R66" tipi helikopter, Hakasya Cumhuriyeti'nde düştü.

Kazada pilot yaşamını yitirirdi.

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AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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