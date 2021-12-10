Rusya'da helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde "Robinson R66" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti'nde "Robinson R66" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına göre, Novokuznetsk kentinden Altay Cumhuriyeti'ne uçuş gerçekleştiren "Robinson R66" tipi helikopter, Hakasya Cumhuriyeti'nde düştü.
Kazada pilot yaşamını yitirirdi.
AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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