Rusya'da helikopter kazası: 6 yaralı
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Rusya'da helikopter kazası: 6 yaralı

Rusya'da 8 kişinin bulunduğu özel helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

25.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:54
Rusya'da helikopter kazası: 6 yaralı

Rusya'da 8 kişinin bulunduğu özel helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı. Yetkililer, helikopterin kötü hava koşulları ve pilot hatası nedeniyle sert iniş yaptığını ifade etti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Yamalo-Nenets Özerk Okrugu'nun Tazovsky bölgesinde, Mi-26 tipi özel helikopter sert iniş yaptı. Helikopterde 3'ü mürettebat, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu ve iniş sırasında 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yetkililer, kazanın kötü hava koşulları ve pilot hatası nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

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