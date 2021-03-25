Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde "??-32" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde "??-32" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait ??-32 tipi helikopter, Kaliningrad bölgesindeki eğitim uçuşu esnasında Baltık Denizi'nin Kuron koyu sularına düştü.

Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 kişilik mürettebattan 1'i yaşamını yitirdi.

Kazaya teknik arızanın ve pilot hatasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Destici Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 23:48:33. #1.16#
title