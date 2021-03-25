Rusya'da helikopter düştü: 1 ölü

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde "??-32" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde "??-32" tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait ??-32 tipi helikopter, Kaliningrad bölgesindeki eğitim uçuşu esnasında Baltık Denizi'nin Kuron koyu sularına düştü.

Meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre helikopterdeki 3 kişilik mürettebattan 1'i yaşamını yitirdi.

Kazaya teknik arızanın ve pilot hatasının neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu