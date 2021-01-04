Rusya'da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi olarak hediye paketlerinde yiyecek verildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi olarak hediye paketlerinde yiyecek verildi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Moskova Hayvanat bahçesi çalışanları, hayvanlara yeni yıl sürprizi hazırladı. Çalışanlar, hediye paketlerine koydukları yiyecekleri kaplanlara, pandaya ve kutu ayısına sundu. Paketleri açan hayvanlar, içerisindeki yiyecekleri yedi. O anlar izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı