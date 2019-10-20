Rusya'da havalı tabanca ile 9 el ateş edilen yavru kediye hayvan severler sahip çıktı

20.10.2019 13:27

Rusya'da yavru bir kediye, kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boncuk atan havalı tabanca ile 9 el ateş edildi. Ölüme terk edilen yavru kedi, getirildiği hayvan koruma merkezinde ameliyata alındı ve kurşunların yarısından fazlası çıkarıldı. Yavru kedinin iyileşme süreci sosyal medyada hayvan koruma merkezince paylaşıldı.

Olay, Perm bölgesinde yer alan Berezniki şehrinde 27 Eylül'de meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi yavru bir kediye, metal boncuk atan havalı tabanca ile 9 el ateş etti ve yavruyu ölüme terk etti. Ölüme terk edilmiş yavru daha sonra yoldan geçenlerce fark edildi ve Perm hayvan koruma merkezine getirildi. 2 merminin omurgasına isabet etmesi sonucu arka ayaklarını hareket ettiremeyen yavru, getirildiği merkezde ameliyat edildi. 1,5 saatten fazla süren ameliyatın ardından mermilerin yarısından fazlası çıkartıldı.

Ameliyatı yapan veteriner ise olaya dair yaptığı açıklamada, yavru kediye 2 el yakından ateş edildiğini ve diğer mermilerin, yavru kedi kaçmaya çalıştığı sırada isabet ettiğini belirtti.

Öte yandan, Perm hayvan koruma merkezi çalışanları yavru kediye 'Patron' ismini verdi. 'Patron'un ameliyat sonrası iyileşme süreci sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA