Rusya'da hastane yangını: 1 ölü
09.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 09.05.2020 22:33
Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir hastanede yangın çıktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın kuzeyinde bulunan bir hastanede yangın çıktı. Hastanede koronavirüs kaynaklı vakaların bulunduğu belirtilirken, yangında en az 1 kişinin öldüğü açıklandı.
Yangın hastanenin giriş katındaki yoğun bakım ünitesinde bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA