Rusya'da hapisteki gazeteciye destek veren belediye meclis üyesine gözaltı
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Rusya'da hapisteki gazeteciye destek veren belediye meclis üyesine gözaltı

Rusya'nın başkenti Moskova'da hapis cezasına çarptırılan gazeteciye destek için gösteri yapan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

29.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:25

Rusya'nın başkenti Moskova'da hapis cezasına çarptırılan gazeteciye destek için gösteri yapan belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Kommersant gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı binası önünde eylem yaptığı için hapis cezasına çarptırılan gazeteci İlya Azarov'a destek olmak amacıyla Yabloko Partisi mensubu Moskova Belediye Meclis Üyesi Sergey Mitrokhin eylem yaptı.

İçişleri Bakanlığı önünde "İlya Azarov'a özgürlük, polis baskısına hayır" yazılı döviz taşıyan Mitrokhin ile yardımcısı Mariya Çuprina ve aktivist Vadim Samolkin de gözaltına alındı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde Moskova'da gösteri yasağı olduğu hatırlatılarak, bu fiilleri gerçekleştirenlerin ilgili karar gereği cezalandırılacağı belirtildi.

Önceki gün İçişleri Bakanlığı önünde Polis Ombudsmanı projesinin kurucusu Vladimir Vorontsov'un gasp suçlamasıyla tutuklanmasını protesto etmek için yaptığı tek kişilik eylem esnasında gözaltına alınan, muhalif çizgisi ile bilinen Novaya Gazeta'nın muhabiri Azarov'a 15 gün hapis cezası verilmişti.

Rusya'da hapisteki gazeteciye destek veren belediye meclis üyesine gözaltı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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