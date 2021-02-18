Rusya'da halkın yüzde 6'sı uzaktan çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rusya'da halkın yüzde 6'sı uzaktan çalışıyor

18.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:02
Rusya'da halkın yüzde 6'sı uzaktan çalışıyor

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Elena Muhtiyarova, ülkede çalışan nüfusun yüzde 6'sının uzaktan çalıştığını açıkladı.

Rusya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Elena Muhtiyarova, ülkede çalışan nüfusun yüzde 6'sının uzaktan çalıştığını açıkladı.

Muhtiyarova, Rusya Federasyon Konseyi yetkilileri ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki istihdama dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki genel istihdamın kademeli bir şekilde toparlandığını anlatan Muhtiyarova, "Toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayında 3,7 milyon vatandaş kayıtlı işsiz durumundaydı, bu rakam bugün 2,4 milyon kişiye düştü." dedi.

Kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılmasının ardından, uzaktan çalıştırılan insan sayısının azalmasını beklediklerini belirten Muhtiyarova, "Şu anda çalışan nüfusun yüzde 6'sı uzaktan çalışıyor. Gelecekte ise, uzaktan çalışmanın kullanımı, işverenle fiziksel etkileşimi sınırlı olan çalışanlar pahasına artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Çalışma, Sosyal Politika ve Gazi İşleri Komitesi Üyesi Andrey İsayev, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ülkede uzaktan çalışmaya geçen kişi sayısının 2020'de 60 bin kişiden 6 milyon kişiye yükseldiğini bildirmişti.

Rusya'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 82 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Özge Özder Prens Harry
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da halkın yüzde 6'sı uzaktan çalışıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 16:34:16. #1.16#
title