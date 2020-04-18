Rusya'da hafif motorlu uçak düştü: 4 ölü Rusya'nın doğusunda bulanan Habarovsk bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın doğusunda bulanan Habarovsk bölgesinde hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansına göre, L-4 marka hafif motorlu özel bir uçak, Habarovsk şehir merkezi dışında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA