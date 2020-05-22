Rusya'da günlük ölüm sayısında rekor artış Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 249'a, vaka sayısı ise 326 bin 448'e yükseldi.

Rusya'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 150 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 3 bin 249'a, vaka sayısı ise 326 bin 448'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 5 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ve 334 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Rusya'da günlük ölüm sayısında rekor artış yaşandı. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 150 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 3 bin 249'a yükseldiği bildirildi. Ülkede günlük ölüm sayısında rekor artış yaşandığı kaydedildi.

Merkez son 24 saatte 8 bin 894 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının da 326 bin 448'e ulaştığını açıkladı.

Günlük ölü sayısında artış

Rusya'da düne göre vaka sayısında 45, can kaybı sayısında 23 artış yaşandı. Ülkede dün 127, 20 Mayıs'ta 135, 19 Mayıs'ta 115, 18 Mayıs'ta ise 91 ölüm kayıtlara geçti. Ülkede dün 8 bin 849 vaka kayda geçerken 20 Mayıs'ta 8 bin 764, 19 Mayıs'ta 9 bin 263, 18 Mayıs'ta ise 8 bin 926 vaka tespit edildi. Ülke genelinde tespit edilen vaka sayısı 10 binin altında seyretmeye devam ediyor.

Test sayısı 8 milyonu aştı

Ülkede korona virüs salgınının başlangıcından itibaren yapılan toplam test sayısı 8 milyon 100 bin olarak açıklandı. Ülkede ayrıca, 99 bin 825 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken 2 bin 300 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Rusya dünya genelinde korona virüs vaka sayısına sahip en yüksek ikinci ülke konumunda bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA