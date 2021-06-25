Rusya'da günlük Kovid-19 vakaları geçen hafta iki kat arttı
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Rusya'da günlük Kovid-19 vakaları geçen hafta iki kat arttı

Rusya'da günlük Kovid-19 vakaları geçen hafta iki kat arttı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun zorlaştığını belirterek, "Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı." dedi.

Popova, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da Kovid-19 salgınının durumunun kötüleştiğini vurgulayan Popova, "Salgın durumu zorlaşmaya devam ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde durum aşırı gergin. Kovid-19 vakaları, önceki dört haftayla kıyasla geçen hafta yüzde 100, yani iki kat arttı. Tüm bölgelerde farklı yoğunlukta artış gözlemleniyor." dedi.

Virüse yakalananların birçoğunun 20 ila 39 yaş arasında olduğuna dikkati çeken Popova, belirtisi olmayan Kovid-19 hastalarının sayısının da iki kat arttığını söyledi.

Popova, Rusya'nın 10 bölgesinde Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğunun getirildiği bilgisini paylaşarak, "Pazartesi itibarıyla 8 bölgede daha aşılanma zorunluluğunun getirilmesi konusunda karar alacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko da Kovid-19'a karşı aşı olanların yüzde 0,5'inin virüse yakalandığını ve hamilelik döneminde olan kadınların "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısını yaptırabileceğini bildirdi.

Rusya Başbakanı Mişustin de ülkedeki salgın durumunun "basit olmadığına" dikkati çekerek, "Virüs yayılıyor. Vakalar artıyor. Elbette, durumun kötüleşmesi durumunda, Kovid-19 hastaları için ayrılan yatak kapasitesinin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'da Kovid-19'dan ölen sayısı 132 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 601 ile 21 Ocak'tan bu yana "en yüksek günlük can kaybı" yaşanırken, şimdiye kadar virüsten ölenlerin sayısı 132 bin 64'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 20 bin 393 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 409 bin 88'e yükseldi.

347 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, sağlığına kavuşan sayısı 14 bin 24 artışla 4 milyon 929 bin 639'a ulaştı.

Başkent Moskova'da ise son 24 saatte salgının başlamasından bu yana 98 kişinin hayatını kaybetmesiyle en yüksek can kaybı kayıtlara geçerken, ölü sayısı 21 bin 876'ya, vaka sayısı da 7 bin 916 artarak 1 milyon 323 bin 757'ye çıktı.

Moskova'da bazı tedbirlerin süresi uzatıldı

Moskova Belediyesi, bazı tedbirlerin süresinin uzatılması yönünde karar aldı.

Buna göre, şehirdeki tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin gece 23.00'dan sabah 06.00'ya kadar müşterilere hizmet vermesine getirilen yasak devam edecek. Vatandaşlar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebilecek.

Bununla birlikte şehirdeki firmalara, çalışanlarının en az yüzde 30'unun uzaktan çalıştırması zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların uzaktan çalışmasına karar verildi.

Moskova'da 22 Haziran'da sadece aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşların restoran ve kafeleri ziyaret edebilmesi yönünde karar alınmıştı.

Kentteki, futbol taraftar merkezleri ile dans alanları kapatılmıştı. Eğlence ve spor etkinlikleri ise 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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