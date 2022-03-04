Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
 - Güncelleme:
Rusya'da gübre üreticilerine ihracatı durdurmaları tavsiyesi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rus üreticilere gübre ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulundu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rus üreticilere gübre ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulundu.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yabancı lojistik şirketleriyle yaşanan sorunlara işaret edildi.

Söz konusu sıkıntılar nedeniyle gübre ihracatına yönelik tedbirlerin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Rus üreticilere, nakliyeciler gübrelerin eksiksiz sevkiyatına yönelik garanti verene kadar Rus gübresi ihracatını geçici olarak durdurma tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'daki gübre tedarikindeki sorunların, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki gıda sektörlerinde sorunlara yol açabileceğine işaret edildi.

Rusya, küresel gübre ihracatındaki yaklaşık 12'lik payıyla dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Rusya, Rus, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title