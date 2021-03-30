Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi
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Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Moskova'da silah kaçakçılığı yaptığı ve çete lideri olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alınmak istenince bulunduğu evi ateşe verdi.

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Moskova'da silah kaçakçılığı yaptığı ve çete lideri olduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alınmak istenince bulunduğu evi ateşe verdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 61 yaşındaki Vladimir Bordanov, hakkındaki organize silah kaçakçılığı ve çete lideri olduğu suçlaması ile gözaltına alınmak istendi. Bordanov, kendisini gözaltına almak isteyen polislere otomatik silahla karşılık verdi.

Çatışmanın ardından Bordanov'un evine özel harekat polisleri yönlendirildi. Zırhlı ekipler eve girip Bordanov'u gözaltına almak istediği sırada ise, Bordanov polislere el bombası atarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi yaralanırken, Bordanov, akşam saatlerine kadar otomatik silahlar ve el bombalarıyla polisi evinden uzak tutmaya çalıştı.

9 SAAT POLİSE DİRENDİ, EVİNİ ATEŞE VERDİ

Polisin insansız hava araçlarıyla her hareketini takip ettiği Bordanov, akşam saatlerine doğru evini ateşe verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, Bordanov evine yaklaşan itfaiye ekiplerine de el bombaları atarak uzaklaştırdı. Evine hiç kimseyi yaklaştırmayan Bordanov, yaklaşık 9 saat boyunca polise direndi.

Yaşanan olayla ilgili şuana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, Rus basını polise direnen ve evini ateşe veren Bordanov'un, çıkan yangında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi
Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi
Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi
Rusya'da gözaltına alınmak istenen şahıs evini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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