Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi
02.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:20
Rusya'da eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi.
Rusya'da eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi.
Rusya'nın Tümen kentinde akşamüzeri ışık sütunları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Uzmanlar, ışık sütunlarının gün batımından sonra veya gün doğumundan önce güneşin ufukta olduğu zaman -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda meydana geldiğini ifade etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı