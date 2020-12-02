Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi

Rusya'da eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi.

Rusya'nın Tümen kentinde akşamüzeri ışık sütunları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Uzmanlar, ışık sütunlarının gün batımından sonra veya gün doğumundan önce güneşin ufukta olduğu zaman -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda meydana geldiğini ifade etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı