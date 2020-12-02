Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi

02.12.2020 22:16 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:20
Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi

Rusya'da eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi.

Rusya'da eksi 20 derecede gökyüzünde ortaya çıkan ışık sütunları, izleyenleri büyüledi.

Rusya'nın Tümen kentinde akşamüzeri ışık sütunları ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Uzmanlar, ışık sütunlarının gün batımından sonra veya gün doğumundan önce güneşin ufukta olduğu zaman -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda meydana geldiğini ifade etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Öğretmenler Günü gökyüzünde kutlandı
Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi
Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi
Kayseri'de gün batımı büyüledi
Kayseri'de gün batımı büyüledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Halife Hafter
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Gonca Vuslateri İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Okan Buruk Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da gökyüzünde beliren ışık sütunları izleyenleri büyüledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:21:33. #1.15#
title