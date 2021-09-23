Son dakika haber! Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü - Haberler
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Son dakika haber! Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Rusya'da asansör bekleyen genç kız, duvara yaslanan çelik kapıyı merak edip çekince kapı üstüne devrildi.

Rusya'da asansör bekleyen genç kız, duvara yaslanan çelik kapıyı merak edip çekince kapı üstüne devrildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kharkovskaya Caddesi üzerindeki bir binanın girişindeki kapının değiştirilmesi için getirilen dev çelik kapı az daha genç bir kızın ölümüne neden oluyordu. Binaya giren genç kız, dairesine çıkmak için asansör beklediği sırada duvara yaslanan çelik kapıyı çekmesi ile kapı üzerine devrildi. Merakı nedeniyle kıl payı ölümden dönen genç kız, kapı ile duvar arasında kalarak ezilmekten kurtuldu. Yaşanan ilginç olay binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, genç kız ise hiçbir şey olmamış gibi gelen asansöre binerek evine gitti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika haber! Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü

Son dakika haber! Rusya'da genç kız merakı yüzünden ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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