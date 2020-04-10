Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı
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Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı

Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptıTuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok ülkede gelenekleri de değiştirirken, bunların başında evlilikler geldi.

10.04.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:21
Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı

Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı

Tuba KARA, (DHA) Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok ülkede gelenekleri de değiştirirken, bunların başında evlilikler geldi.Dünyadaki bir çok genç çift online üzerinden düğün yaptı. Buna örnek ise Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın başkenti olan Ufa'da Liliya ve Vahit çiftinden geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs birçok ülkede alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın başkenti olan Ufa'da, Liliya ve Vahit çifti internet üzerinden düğün yaptı. Liliya ve Vahit çifti ülkelerinde bir illki de gerçekleştirmiş oldu. Liliya ve Vahit çifti, akrabaları ve arkadaşlarını görüntülü arama yoluyla bir araya toplayıp düğün yaptı.

GELİNLİK VE DAMATLIK GİYİP EKRANIN KARŞISINA GEÇTİLER

Bölgede karantina kararı alınmasından bir gün sonra düğünlerini gerçekleştiren çift, imkanlar kısıtlı olmasına rağmen düğünden vazgeçmedi. Çift gelinlik ve damatlarını giyerek, ekran başındaki akrabalarının karşısına geçti. Genç çift, ekran başında düğün pastasını kesti, dans etti. Düğünü internetten izleyen bir çok kişi de genç çifte dans ederek destek verdi.

Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı

Kaynak: DHA

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Rusya'da genç çift internet üzerinden düğün yaptı
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