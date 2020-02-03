: Rusya'da genç, çaldığı araçla içişleri bakanlığı binasının duvarına çarptı

03.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:06

Rusya'da genç, çaldığı araçla İçişleri Bakanlığı binasının duvarına çarptı

Rusya, (DHA)- Rusya'da 17 yaşındaki alkollü genç ve iki arkadaşı, çaldıkları aracın kontrolünü kaybedince İçişleri Bakanlığı'na ait binanın girişindeki kontrol noktasından geçti. Panik olan gençler araçtan çıkıp koşarak olay yerinden uzaklaşırken; sürücüsüz bir şekilde ilerleyen araç bakanlık binasının duvarına çarptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir şirkete ait aracı çalan alkollü 17 yaşındaki genç ve iki arkadaşı, aracın kontrolünü kaybedince İçişleri Bakanlığı'na ait binanın girişindeki kontrol noktasından geçti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, alkollü genç ve iki arkadaşının aracın kontrol noktasından geçtiği sırada kapıları açarak dışarıya çıktıkları ve koşarak uzaklaştıkları görüldü. Sürücüsüz araç, bir süre ilerleyerek bakanlık binasının girişindeki duvara çarparak durdu. Polis, kısa süre içerisinde gençleri yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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