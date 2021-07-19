Rusya'da geliştirilen 4'üncü Kovid-19 aşısının klinik deneylerine başlandı
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Rusya'da geliştirilen 4'üncü Kovid-19 aşısının klinik deneylerine başlandı

Rusya'da geliştirilen 4'üncü Kovid-19 aşısının klinik deneylerine başlandı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine başlandığı bildirildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine başlandığı bildirildi.

Rusya Federal Biyomedikal Ajansından (FMBA) yapılan açıklamaya göre, geliştirilen Kovid-19 aşısının 1. ve 2. faz klinik deneylerinin yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alındı.

Bugün başlanan deneylere 18 ile 60 yaş arasındaki 200 kişi katıldı.

Rusya'da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" ve Çumakov Merkezince geliştirilen "KoviVak" aşıları tescillenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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