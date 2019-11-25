Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi
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Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi

Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.

25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:08
Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi

'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.

Rus TASS ajansına göre, Nijegorodsk bölgesindeki orta okulunun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde sızıntı meydana geldi.

Gazdan etkilenen 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Okulda derslerin iptal edildiği ve sızıntının giderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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