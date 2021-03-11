Arkadaşının hayatını böyle kurtardı
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Arkadaşının hayatını böyle kurtardı

11.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52

Rusya'da bir fabrikanın girişinde park halinde bırakılan tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek bekçi kulübesine daldı.

Rusya'da bir fabrikanın girişinde park halinde bırakılan tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek bekçi kulübesine daldı. Fabrika işçisi, bekçiyi ezilmekten kıl payı kurtardı.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Klimovsk kentinde bir fabrikanın girişine park edilen tır, freninin boşalması sonucu hareket etti. Geriye doğru hareket eden tır hızlanarak bekçi kulübesine daldı. Bir fabrika işçisi, geriye doğru harekete geçen tırın bekçi kulübesine doğru gittiğini fark edince koşarak kulübenin kapısını açtı ve o sırada kulübenin içinde bulunan bekçiyi uyardı. Fabrika işçisinin uyarısı üzerine kulübeden çıkan bekçi ezilmekten kıl payı kurtuldu. Fabrika işçisinin kahramanlık anı ve işçi ile bekçinin son saniyede kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bekçi ve işçinin kulübeden uzaklaşmasının ardından tır şiddetli bir şekilde bekçi kulübesine çarparak durdu. Kulübe ise tırın çarpması sonucu paramparça oldu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Arkadaşının hayatını böyle kurtardı
Arkadaşının hayatını böyle kurtardı
Arkadaşının hayatını böyle kurtardı
Arkadaşının hayatını böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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