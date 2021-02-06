Rusya'da festivalde ülkenin en büyük pankekiyle rekor kırıldı
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Rusya'da festivalde ülkenin en büyük pankekiyle rekor kırıldı

06.02.2021 22:40 | Son Güncelleme: 06.02.2021 22:44
Rusya'da festivalde ülkenin en büyük pankekiyle rekor kırıldı

Rusya'da SunnuFEST 2,5 metre çapında pişirilen pankek, ülkenin en büyük pankeki olarak rekor kırdı.

Rusya'da SunnuFEST 2,5 metre çapında pişirilen pankek, ülkenin en büyük pankeki olarak rekor kırdı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen SunnuFEST adlı festivalde, 2,5 metre çapında pankek pişirildi. Pankekin pişirildiği tavanın 800 kilogram ağırlığında olduğu ifade edilirken; pişirilen pankekin ülkede 'pişirilen en büyük pankek' olarak rekor kırdığı ifade edildi. Pankekin 16 dakikada pişirildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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