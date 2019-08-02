- Rusya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı
- Rusya'da feci kaza: 5 ölü, 19 yaralıMOSKOVA - Rusya'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
- Rusya'da feci kaza: 5 ölü, 19 yaralı
MOSKOVA - Rusya'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Rusya'nın Stavropol şehrinde yerel saatle 02.30 sularında kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada otobüsün devrildiği belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
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