- Rusya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı

- Rusya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı

- Rusya'da feci kaza: 5 ölü, 19 yaralıMOSKOVA - Rusya'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

2.08.2019 11:43
- Rusya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı

- Rusya'da feci kaza: 5 ölü, 19 yaralı
MOSKOVA - Rusya'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Rusya'nın Stavropol şehrinde yerel saatle 02.30 sularında kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada otobüsün devrildiği belirtildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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