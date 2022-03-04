Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'da Facebook'a erişim yasaklandı

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook'a erişim yasaklandı.

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook'a erişim yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Facebook, Medya, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title