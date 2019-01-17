Rusya'da Fabrikadaki Patlama Sonrası Yangın Kamerada
Rusya'nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı.
Rusya'nın St. Petersburg yakınlarında bulunan bir kimyasal fabrikanın bir bölümünde patlama meydana geldi ve patlama sonrası yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle kırılan camlardan etrafa saçılan parçalar 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Yangına, altı yangın söndürme birimi müdahale etti. Yangını söndürme işlemi yaklaşık iki saat sürdü. Patlamanın nedeninin ise tam olarak bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi. - Rusya
Kaynak: DHA