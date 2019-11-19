Rusya'da fabrika yangını
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Rusya'da fabrika yangını

Rusya'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

19.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:27
Rusya'da fabrika yangını

'da bir kompresör fabrikasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Kazan dairesinde başlayan yangın, kısa sürede fabrikayı sarınca alevler gökyüzüne yükseldi.

Yangın, Çelyabinsk şehrinde bulunan bir kompresör fabrikasının kazan dairesinde çıktı. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri derhal müdahale ederken, bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Fabrikayı kaplayan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yetkililer 4 saat sonra söndürülebilen yangında kimsenin yara almadığını ve yangının nedeninin araştırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Rusya'da fabrika yangını
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