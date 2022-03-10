Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu - Haberler

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Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.

Japonya merkezli giyim firması Uniqlo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.

Rusya'da vatandaşların Moskova'daki Uniqlo mağazasına gelerek faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Japonya, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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