Rusya'da faaliyetini sonlandıracak Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu
AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.
Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı alan Uniqlo mağazasında uzun kuyruklar oluştu.
Japonya merkezli giyim firması Uniqlo'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığı duyurulmuştu.
Rusya'da vatandaşların Moskova'daki Uniqlo mağazasına gelerek faaliyetlerini sonlandıracak mağazadan alışveriş yapmak için uzun süre kuyrukta bekledikleri görüldü.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel