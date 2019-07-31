Rusya'da eylem hazırlığında olan DEAŞ' militanları yakalandı

Rusya 'nın özerk bölgesi Tataristan 'da, eylem hazırlığı içinde olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı. O anlar polisin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yayınladığı videoda, Tataristan'da terör eylemi hazırlığı içinde olan DEAŞ bağlantılı, 2 Rus vatandaşının gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı.

Federal Güvenlik Servisi, DEAŞ üyeleriyle birlikte teröristlere ait patlayıcı ve patlayıcı bileşenlerinin ele geçirildiğini bildirdi. FSB aynı zamanda, bu iki kişinin bölgede terör propagandası yaptığını ve halkın terör örgütüne katılmasını amaçladığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Polisin teröristleri gözaltına alma görüntüleri

Kaynak: DHA