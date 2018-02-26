Eşi Görülmemiş Seçim Kampanyası! İç Çamaşırı Modelleri Halkı Sandığa Çekmeye Çalışıyor
Rusya'da kimin fonladığı açıklanamayan ancak Putin yanlısı olduğu düşünülen reklam kampanyasında iç çamaşırı modelleri kullanıldı. Kampanyanın amacı, halkı sandığa çekip katılımı artırmak.
Rusya'da seçimler yaklaşırken Başkan Putin Rus halkını oy kullanmaya teşvik etmek için provokatif reklamlarda yarı çıplak modelleri oynatıyor. Putin destekçileri, iç çamaşırı piyasasında modellik yapan kadınları reklamlarda oynatma taktiğiyle oy peşinde.
KATILIM ARTSIN İSTENİYOR
Gelecek ay yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde genç erkekler, bir dizi cinsel içerikli web reklamıyla oy kullanmaya yönlendiriliyor. Putin'in katılımı artırmak konusunda oldukça kararlı olduğu söyleniyor.
YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ
Sosyal medya reklamlarında eğlenceli ve göndermeli metinler kullanılıyor. Önde gelenleri arasında; "Yetişkinlerin dünyasına hoş geldiniz!", "Başlangıçta biraz korkutucu ama yakında bir kez daha yapmak isteyeceksiniz", "18 yaşından büyük olduğunuza emin misiniz?", "Seçim yerinde olan her şey sandıkta kalacak..." gibi örnekler göze çarpıyor.
ADI VERİLMEYEN ÖZEL BİR MÜŞTERİ
Maxim dergisinin editör şefi Alexander Malenkov, bilinmeyen bir müşterinin "özel iş projesi" kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimini desteklediğini doğruladı. Reklamlarda aday ismi belirtilmemesine rağmen bunun bir Kremlin stratejisi olduğu düşünülüyor.
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Offf böyle rus güzeller bizde olsa bütün oylar yağmur gibi akar !!!!!!Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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bu ruslar gercekten guzeller .. kiskanmayin bizim kizlar ... ve dogallar.. en guzelide bizim burdaki ler gibi ben guzelim kimse benim yanima yaklasamaz duygusu yok.dogal ve sevecenlerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu ruslar gercekten guzeller .. kiskanmayin bizim kizlar ... ve dogallar.. en guzelide bizim burdaki ler gibi ben guzelim kimse benim yanima yaklasamaz duygusu yok.dogal ve sevecenlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yanlız siyah elbiseli bana cok benziyoCevap Yaz 4 2 Yayından KaldırTC67: gel ban yabrummmmmm1 Yayından Kaldır