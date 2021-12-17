Rusya da enflasyona tepki olarak faizleri artırdı

Enflasyonun yükselişte olduğu Rusya da bugün faizleri artırma kararı aldı. Rusya Merkez Bankası 1 puan artışla faizi yüzde 8,5'a çekti. Dün de benzer gerekçeyle İngiltere ve Norveç faizleri artırmıştı.Rusya Merkez Bankası, enflasyon rakamlarında kaydedilen artış nedeniyle faiz oranlarını yükseltme kararı aldı. Rusya Merkez Bankası yetkililerinin Cuma günü Moskova'da yaptığı açıklamada, faiz oranının 1,0 puan arttırılarak yüzde 8,5'e yükseltildiği belirtildi.

Rusya'da bir süredir yükselişte olan enflasyon nedeniyle Merkez Bankası'nın faizleri artırması bekleniyordu. Rusya Merkez Bankası yetkilileri, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde önümüzdeki süreçte yeni faiz artırımlarına gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler.

Böylece Rusya'da Merkez Bankası, enflasyon artışına tepki olarak üst üste yedinci faiz artırımını gerçekleştirdi. Bir yıl önce Rusya'da faiz oranı yüzde 4,25 idi.

Enflasyon ise Kasım ayında yüzde 8,4'e yükseldi. Rusya Merkez Bankası enflasyonu yüzde 4'e çekmeyi hedefliyor.

İngiltere ve Norveç dün artırmıştı

Öte yandan enflasyonun hızlı artış gösterdiği İngiltere ve Norveç'te de merkez bankaları dün, fiyat artışlarının önüne geçebilmek için faizleri yüseltme kararı almıştı. İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını 15 baz puan artırarak yüzde 0,10'dan yüzde 0,25'e yükseltmiş, faiz artışına gerekçe olarak enflasyonun yüzde 6'ya dayanması göstermişti. İngiltere'de mevcut enflasyon yüzde 5,1 olarak ölçüldü. İngiltere Merkez Bankası Nisan ayı için enflasyon tahminini yüzde altı olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararından sonra Sterlin, Dolar ve Euro karşısında değer kazandı. Ülkede enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Norveç de faiz artırdı

Norveç Merkez Bankası da dün aldığı kararla faiz oranını çeyrek puan artarak yüzde 0,50'ye çıkardı. Norveç Merkez Bankası yöneticileri, Mart ayından itibaren ekonomik bir toparlanma olmaması halinde yeni artırımların gündeme gelebileceğini ifad ettiler.

Deutsche Welle - Son Dakika Haberleri

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