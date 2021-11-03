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Rusya'da enflasyon son beş yılın zirvesinde

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Rusya'da enflasyon son beş yılın zirvesinde

Rusya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), ekim ayında tüketici fiyatlarına ilişkin raporunu yayımladı.

Rapora göre, ülkede gıda fiyatları bu yılın ilk 10 ayında yüzde 10,9 artarken, fiyatı en çok artan temel gıda ürünlerinden salatalığın fiyatı yüzde 90, patatesin fiyatı yüzde 76, domatesin fiyatı ise yüzde 65 yükseldi.

Ülkede yıllık enflasyonun ekimde yüzde 8,13'e çıkarak, şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen raporda, yükselişin ana nedeni olarak arz ve talep piyasasındaki dengesizliklere işaret edildi.

Analistler, küresel bazda artan enerji fiyatları ve hızla artan talep nedeniyle Rus ekonomisinin de etkilendiğini belirtti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülkede yıl sonu enflasyon oranının yüzde 7,4'e seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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