Rusya'da Enflasyon Beklentilerilerin Üzerinde

Rusya'da enflasyon haziranda yüzde 0,6'ya, yıllık bazda yüzde 4,4'e çıktı.

Rusya'da Enflasyon Beklentilerilerin Üzerinde

Rusya'da enflasyon haziranda yüzde 0,6'ya, yıllık bazda yüzde 4,4'e çıktı

Kaynak: Dunya.com