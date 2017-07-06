Rusya'da Enflasyon Beklentilerilerin Üzerinde

Rusya'da enflasyon haziran ayında yüzde 0,6'ya yükselirken, yıllık bazda yüzde 4,4 ile beklentilerin üzerine çıktı.



Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından yayınlanan verilere göre, mayıs ayında yüzde 0,4 seviyesinde olan enflasyon haziran ayında yüzde 0,6'ya yükseldi.



Ülkede yıllık enflasyon ise yüzde 0,3 puanlık artışla yüzde 4,4'e çıkarken, elma, portakal ve salatalık gibi ürünlerin bulunduğu sebze ve meyve ürünlerindeki artış yüzde 15,9 ila 22,4 seviyelerinde gerçekleşti.



Rusya Merkez Bankası Para Politikası Departmanı Başkanı İgor Dmitriev, enflasyon rakamlarına ilişkin Rus basınına yaptığı değerlendirmede, "Haziran ayı enflasyon rakamları son derece şaşırtıcı. Ancak enflasyondaki artışın temmuzda hızlanmasını beklemiyoruz." dedi.



Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, haziran ayında enflasyonun yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.