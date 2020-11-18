Rusya'da eli merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'da eli merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik

18.11.2020 10:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:59
Rusya'da eli merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik

Rusya'da bir AVM'dek küçük çoğun eli yürüyen merdivenlere sıkıştı.

Rusya'da bir AVM'dek küçük çoğun eli yürüyen merdivenlere sıkıştı. AVM'delki müşteriler çocuğu kurtarmak kişi seferber oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir AVM'de alışveriş  Ali isimli küçük bir çocuk yürüyen merdivenlerde düştü. Küçük çocuk ardından elini merdivene kaptırdır. Adı Ali olduğu belirtilen çocuğu kurtarmak için onlarca kişi seferber oldu. Yürüyen merdivendeki onlarca müşteri merdivenin üzerinde zıplayarak, çocuğu kurtardı. Ali'nin ciddi yara almadan kurtarıldığı o anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bakan Kurum: İzmir'in inşa ve ihyası için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapacağız
Bakan Kurum: İzmir'in inşa ve ihyası için tüm çalışmaları seferberlik içinde yapacağız
Son dakika: Kafası demir kapı parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika: Kafası demir kapı parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
Ayakları çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ersin Tatar Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak
Magazin Sibel Can Berk Oktay İbrahim Tatlıses Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Kasım Çocuk Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya'da eli merdivenlere sıkışan çocuk için seferberlik - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 11:01:48. #1.15#
title