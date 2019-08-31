31.08.2019 21:34

Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

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Rusya, (DHA)- Rusya'da bir helikopter elektrik hattına takılıp nehre düştü. O anları, amatör kameralar saniye saniye görüntüledi.

Kaza, Dolgoprudni şehrinde meydana geldi. İki kişilik helikopter, elektrik hattına takılıp Klyzma nehrine düştü. Yerel medya, helikopterde 1'i çocuk 3 kişinin olduğunu bildirirken, sağlık durumları hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Düştükten sonra helikopterin battığı duyurulurken, olay yerine dalgıçlar gönderildi.

Kaynak: DHA