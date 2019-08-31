Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştüVIDEO YOKRusya, (DHA)- Rusya'da bir helikopter elektrik hattına takılıp nehre düştü.

31.08.2019 21:34
Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü

VIDEO YOK

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir helikopter elektrik hattına takılıp nehre düştü. O anları, amatör kameralar saniye saniye görüntüledi.

Kaza, Dolgoprudni şehrinde meydana geldi. İki kişilik helikopter, elektrik hattına takılıp Klyzma nehrine düştü. Yerel medya, helikopterde 1'i çocuk 3 kişinin olduğunu bildirirken, sağlık durumları hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Düştükten sonra helikopterin battığı duyurulurken, olay yerine dalgıçlar gönderildi.

Rusya'da elektrik hattına takılan helikopter nehre düştü
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et