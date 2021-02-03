Rusya'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında film gibi kovalamaca
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Rusya'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında film gibi kovalamaca

03.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:06
Rusya'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasında film gibi kovalamaca

Rusya'da başka bir kente kaçma planı yaparak otobüs kaçıran ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü ile polis arasında yaşanan film gibi kovalamaca kameraya yansıdı.

Rusya'da başka bir kente kaçma planı yaparak otobüs kaçıran ehliyetsiz ve alkolsüz sürücü ile polis arasında yaşanan film gibi kovalamaca kameraya yansıdı. 

Rusya'da ehliyetsiz sürücü ile polis arasındaki kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Ülkenin Primorskiy bölgesindeki Artyom şehrinde meydana gelen olayda ehliyetsiz sürücü bir otobüsü kaçırarak, Ussuriysk şehrine gitmek üzere harekete geçti. Trafikte dehşet saçan ehliyetsiz sürücü bir çok suça imza attı. O anlar polis aracının kamerasına saniye saniye yansıdı. Rusya İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, ehliyeti olmayan alkollü bir kişinin aynı bölgede bulunan Ussuriysk şehrine seyahat etmek için otobüs kaçırdığını ve güvenlik güçlerinin otobüsü durdumak için tekerleklere ateş ettiğini belirtti.

DUR İKAZINI DİNLEMEDİ, DEVRİYE ARAÇLARINA ÇARPTI

Kaçırılan otobüsü takip eden güvenlik güçleri, sürücüye dur ikazında bulunduğunu belirten bakanlık, sürücünün devriye araçlarına çarptığını kaydetti.

5 SUÇTAN YARGILANACAK

Otobüsün kaçış sırasında diğer sürücüleri de tehlikye attığını ifade eden bakanlık, söz konusu kişinin, " Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, soygun, tehlikeli sürüş yapmak, güvenlik güçlerinin hayatını tehlikeye atmak" suçlarından yargılanacağını belirtti. Bakanlık 33 yaşındaki kişinin gözaltına alındığı, hastaneye sevkedilen sürücünün alkollü olduğunun anlaşıldığını ifade etti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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