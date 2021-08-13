Rusya'da eğitim alan Anıl Koçer, memleketinde baba mesleğini devraldı

Rusya'da Rudn Üniversitesi'nde işletme bölümü okuyarak memleketi Bursa'ya dönen Anıl Koçer baba mesleğini devraldı.

Rusya'da Rudn Üniversitesi'nde işletme bölümü okuyarak memleketi Bursa'ya dönen Anıl Koçer baba mesleğini devraldı. Sanayi kuruluşlarına makine ve yedek parça tedarikçiliği yapan Uludağ Rulman şirketinin yönetimini devralan Koçer, şirketin büyüme ivmesini devam ettireceğini kaydetti.

Güney Marmara'da sanayi kuruluşlarına makine ve yedek parça tedarik eden şirket, 1991 yılından bu yana hizmet veriyor. 30 sene önce kurduğu şirketin yönetimini oğluna devrettiğini söyleyen Kubilay Koçer, "Şirketimiz oğlum Anıl Koçer'in yönetimi devralmasıyla daha da kurumsal bir yapıya kavuşup, sektörün öncü kuruluşlarından olmaya devam edecektir" dedi.

"DİSİPLİNİ YAPTIĞIM SPORDAN EDİNDİM"

Sporcu kimliğiyle de tanınan Uludağ Rulman San. ve Tic. Ltd. Şti. Yöneticisi Anıl Koçer, "Çalışmayı ve özveriyi babamdan, disiplini ise yaptığım spordan edindim. Spor ve eğitim alanımdaki başarımı Uludağ Rulman ile Türk sanayine de taşıyacağım" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklamasında firma ile ilgili bilgilere de değinen Anıl Koçer, "Babam Kubilay Koçer'in 40 yılı aşkın iş hayatı deneyimlerinden elde ettiği bilgi birikimlerini ortaya koyarak Bursa ili merkezine hizmet amaçlı kurulan firma, 2002 yılında iki şube daha açarak hizmet hedeflerini büyüttü. Çevre illerde de hizmet vererek büyüme hızını sürdürüyor. Rulman işimizin yanında Uludağ Kömür firmamız ile 2010 yılından bu yana sanayicinin kömür ihtiyacını karşılıyoruz. 2013 yılında kurulan 3. firmamızda Nilüfer İş Güvenliği Ekipmanları olarak kişisel koruyucu donanımlar, endüstriyel hijyen ve temizlik ürünleri konularında sanayiciye hizmet vermenin gururunu yaşamaktayız. 2020 yılında hizmete alınan 'Kafkas Kayış' güç aktarım ürünleriyle de sektörde emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı