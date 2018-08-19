Rusya'da Düzenlenen "Dünyanın En Güzel Evli Kadın Yarışması"nın Birincisi, İki Çocuk Sahibi Anna Telegina Oldu

Alışılagelmiş güzellik yarışmaların dışına çıkan Rusya'da en güzel evli kadın yarışması düzenlendi. Evli kadınların kıyasıya yarıştığı Mrs. Russia Güzellik Yarışmasında taç yeni sahibini buldu.

İKİ ÇOCUK ANNESİ İPİ GÖĞÜSLEDİ

Düzenlenen yarışmada, Tver'den Anna Telegina, Rusya'nın en güzel evli kadını seçildi. Başkent Moskova'daki Planeta KVN Gençlik Evi'nde düzenlenen Mrs. Russia 2018 finalinde Tverli iki çocuk annesi Anna Telegina tacın sahibi oldu.

30 EVLİ KADIN PODYUMDA SEÇİLMEK TACIN SAHİBİ OLMAK İÇİN YÜRÜDÜ

Mrs. Russia 2018 finalinde Rusya'nın farklı bölgelerinden 30 kadın tacın sahibi olmak için yarıştı.