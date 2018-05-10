Rusya'da Düzenlenecek Dünya Kupasında Mangal Yapmak Yasaklandı
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sırasında ülkede açık alanlarda mangal yapmak yasaklandı.
Rusya, 2018 Dünya Kupası için önlemlerini almaya devam ediyor. Son olarak Dünya Kupası sırasında şehirde mangak yapılması, yangın tehlikesi nedeniyle yasaklandı.
14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tarihler arasında piknik yapılma alanlarına sahip ormanlara da giriş yasağı getirildi.
AĞIR PARA CEZASI GELİYOR
Dünya Kupası sırasında yasağı uyup açık alanda mangal yapan kişilere ise ağır para cezası uygulanacak. Cezaların 500 Euro'ya kadar çıkacağı belilrtildi. (Sporx)
YORUMLAR (3)
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NE SALAK BİR YASAK. YANGINDAN DOLAYI MANGAL YAPILMAYACAKSA ZATEN HİÇ BİR ZAMAN YAPILMASIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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RUSYA BU KADAR ÇABUK YANAN BİR YERMİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır