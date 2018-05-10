Rusya'da Düzenlenecek Dünya Kupasında Mangal Yapmak Yasaklandı

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sırasında ülkede açık alanlarda mangal yapmak yasaklandı.

Rusya'da Düzenlenecek Dünya Kupasında Mangal Yapmak Yasaklandı

Rusya, 2018 Dünya Kupası için önlemlerini almaya devam ediyor. Son olarak Dünya Kupası sırasında şehirde mangak yapılması, yangın tehlikesi nedeniyle yasaklandı.

14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda bu tarihler arasında piknik yapılma alanlarına sahip ormanlara da giriş yasağı getirildi.

AĞIR PARA CEZASI GELİYOR

Dünya Kupası sırasında yasağı uyup açık alanda mangal yapan kişilere ise ağır para cezası uygulanacak. Cezaların 500 Euro'ya kadar çıkacağı belilrtildi. (Sporx)

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