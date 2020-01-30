Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı
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Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı grafiti yapıştırdıkları gerekçesiyle 'terör propagandası' yapmaktan gözaltına alındı

30.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:19
Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı

'nın St. kentinde, vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı karşıtı duvar yazıları yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.


Şahıslar, 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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