Rusya'da duvarlara Putin karşıtı poster asan iki Kırgız'a 'terör propagandası'ndan gözaltı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı grafiti yapıştırdıkları gerekçesiyle 'terör propagandası' yapmaktan gözaltına alındı
30.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:19
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kırgızistan vatandaşı iki kişi, Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı duvar yazıları yazdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şahıslar, 'terör propagandası' yapmakla suçlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com