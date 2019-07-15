Rusya'da Duma önünde protesto: 25 gözaltı

Rusya 'da bazı kişilerin meclis üyeliğine adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine Devlet Duması önünde gösteri düzenlendi. Gösterilerde 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Rusya'nın başkenti Moskova'da Duma önünde 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesi protesto düzenlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif bazı kişilerin meclis üyeliği adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine Duma önünde düzenlenen gösterilere polis müdahale etti. Gösterilerde 25 kişi gözaltına alındı, öte yandan muhalefet ise gösterilerin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: DHA