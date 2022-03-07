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Rusya'da "dostane olmayan" ülkeler listesi onaylandı

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'da

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dostane olmayan" ülkeler listesini onayladı.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı listenin onaylandığı belirtildi.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart'ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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