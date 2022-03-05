Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak

Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.