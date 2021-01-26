Rusya'da donan şelaledeki dev buz sarkıtı turistlerin üzerine düştü: 1 ölü, 6 yaralı
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Rusya'da donan şelaledeki dev buz sarkıtı turistlerin üzerine düştü: 1 ölü, 6 yaralı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Rusya'da donan şelaledeki dev buz sarkıtı turistlerin üzerine düştü: 1 ölü, 6 yaralı

Rusya'da soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları turistlerin üzerine düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Rusya'da soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları turistlerin üzerine düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Rusya'da 7 turistin doğa gezisi kabusa döndü. Ülkenin gözde mekanlarından biri olan Vilyuchinsky şelalesi soğuk hava nedeniyle dondu. 130 metrelik şelalede oluşan buz sarkıtları, 7 turistin üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Arama kurtarma ekibi sevk edildi 

Olay yerine kurtarma ekipleri,sağlık görevlilerinin bulunduğu Mi-8 tipi helikopteri sevk edildi. Rusya Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada," Talihsiz bir kaza sonucu bir kişi öldü, diğer turist kafilesi şelaleden kurtarıldı. Dört kişi ise buzun altından kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Kaynak: Tourism Today

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