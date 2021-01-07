Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı
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Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı

07.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:47
Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı

? Rusya'da soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

? Rusya'da soğuk hava nedeniyle donan şelalede oluşan metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Rusya'da 7 turistin doğa gezisi kabusa döndü. Ülkenin gözde mekanlarından biri olan Vilyuchinsky şelalesi soğuk hava nedeniyle dondu. 130 metrelik şelalede oluşan buz sarkıtları, 7 kişilik turistin üzerine düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ 

Olay yerine kurtarma ekipleri,sağlık görevlilerinin bulunduğu Mi-8 tipi helikopteri sevk edildi. Rusya Bölgesel Acil Durumlar Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada," Talihsiz bir kaza sonucu bir kişi öldü, diğer turist kafilesi şelaleden kurtarıldı. Dört kişi ise buzun altından kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştır" ifadelerine yer verildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. 


- Rusya
Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı
Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı
Rusya'da donan şelaledeki buz sarkıtı can aldı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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