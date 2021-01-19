Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 95 düştü
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Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 95 düştü

19.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:16
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de yüzde 95 düştü

Rusya'da doğrudan yabancı yatırımların 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 95 azalarak 1,4 milyar dolara düştüğü bildirildi.

Rusya'da doğrudan yabancı yatırımların 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 95 azalarak 1,4 milyar dolara düştüğü bildirildi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkede doğrudan yabancı yatırımlar, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 95 azalarak 28,9 milyar dolardan 1,4 milyar dolara geriledi.

Ülkeden sermaye çıkışı ise 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 120,2 artarak 47,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya Merkez Bankası açıklamasında, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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