Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinde bir apartmanda meydana doğal gaz patlaması sonucu 4 dairenin duvarları tamamen yıkılırken, enkaz altında kalan 8 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

MOSKOVA - Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinde bir apartmanda meydana doğal gaz patlaması sonucu 4 dairenin duvarları tamamen yıkılırken, enkaz altında kalan 8 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rusya'nın Nijni Novgorod şehrinin Margusha ilçesindeki Novoselova Caddesi üzerinde 8 dairesi bulunan 3 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından binadaki 31 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Patlamanın şiddetiyle 4 dairenin duvarlarının yıkılması sonucu 8 kişi ise enkaz altında kaldı. Olay yerine itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece boyunca alevlere müdahale sürerken, yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte duvarları yıkılan dairelere girilerek enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Enkaz altından 2 buçuk aylık bebek sağ çıkarıldı, 1 çocuk öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında aynı aileden toplam 4 çocuğun enkaz altından çıkarıldığı, 3'ünün vücutlarında kırık ve yanıklar olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 buçuk aylık bebeğin ise vücudunda morluklar olduğu ve kafa travması geçirdiği ifade edildi. Diğer dairelerden de 4 kişinin kurtarıldığı, toplam 7 kişinin hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

Nizhny Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin, yangında zarar gören ailelere destek sağlanacağını duyurdu.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | - Rusya'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 11:08:52. #1.16#

title