Rusya'da Devrilen Süt Kamyonu Alevler İçinde Kaldı
Rusya'da kontrolden çıkarak devrilen süt kamyonu, alevler içinde kaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Rusya'da yanından minibüs geçerken kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi. Kamyon ters dönüp sürüklenirken, sütler de yola döküldü.
BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI
Ardından sürüklenme sırasında oluşan sürtünme sebebiyle araç bir anda alevler içinde kaldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise kamyondan sağ çıktı ve alevlerin içinde kalmaktan kurtuldu.
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