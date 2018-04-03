Rusya'da Devrilen Süt Kamyonu Alevler İçinde Kaldı

Rusya'da yanından minibüs geçerken kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi. Kamyon ters dönüp sürüklenirken, sütler de yola döküldü.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Ardından sürüklenme sırasında oluşan sürtünme sebebiyle araç bir anda alevler içinde kaldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise kamyondan sağ çıktı ve alevlerin içinde kalmaktan kurtuldu.