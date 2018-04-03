Rusya'da Devrilen Süt Kamyonu Alevler İçinde Kaldı

Rusya'da Devrilen Süt Kamyonu Alevler İçinde Kaldı

Rusya'da kontrolden çıkarak devrilen süt kamyonu, alevler içinde kaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Rusya'da yanından minibüs geçerken kontrolden çıkan süt kamyonu devrildi. Kamyon ters dönüp sürüklenirken, sütler de yola döküldü.

BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Ardından sürüklenme sırasında oluşan sürtünme sebebiyle araç bir anda alevler içinde kaldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ise kamyondan sağ çıktı ve alevlerin içinde kalmaktan kurtuldu.

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