Rusya'da Devlet Duması seçimleri 19 Eylül'de
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Rusya'da Devlet Duması seçimleri 19 Eylül'de

Rusya'da Devlet Duması seçimleri 19 Eylül'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı olan Devlet Duması seçimlerinin 19 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı olan Devlet Duması seçimlerinin 19 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Rus muhalif lider Alexei Navalny ve ekibi seçimlere katılamayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tarafından imzalanan kararnameye göre 19 Eylül'de Rusya genelinde Rusya Federal Meclisinin alt kanadı olan Devlet Duması seçimleri yapılacak. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in imzaladığı kararnamenin Rusya'nın resmi duyurularının yayınlandığı Rosisykaya Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi. Devlet Duması için Rusya'nın tüm bölgelerinde halk sandık başına gidecek ve Duma'da kendilerini temsil edecek olan 450 milletvekilini belirleyecek. Seçim tarihine ilişkin kararın resmi gazetede 5 gün içinde yayınlanması beklenirken, Rus muhalif lider Alexei Navalny ve ekibi seçimlere katılamayacak.

Geçtiğimiz günlerde Putin'in imzaladığı karara göre hüküm giymiş ve yasa dışı kabul edilen örgütlerin yöneticilerine 5 yıl boyunca seçilme yasağı getirilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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